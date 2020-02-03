Металлинвестбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Максимальный доход» (от 10 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) открывается под 4—5,9% (вместо 4—6,2%), а при ежемесячной выплате процентов (на 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) — под 5,1—5,4% годовых (ранее — под 5,6—5,8%).

«Пополняемый» (от 10 тыс. рублей на 181 и 367 дней) оформляется под 5—5,3% (прежде — под 5,6—5,8%), а «Пенсионный доход» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) — под 5,2% годовых (вместо 5,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность «Управляемого» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) составит 5—5,2% годовых (вместо 5,5—5,7%).

По вкладу «Доходный год» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,5% (вместо 5,83%).

Проценты по вкладам «Управляемый» и «Доходный год» выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклады «Управляемый», «Пополняемый» и «Пенсионный доход».