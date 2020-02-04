Уровень инфляции (роста цен на товары и услуги в течение продолжительного времени), близкий к официальному значению ЦБ, смогли назвать только 7% россиян (они отметили уровень инфляции от 3% до 5% годовых включительно), говорится в сообщении Аналитического центра НАФИ. Таковы результаты исследования, проведенного в декабре 2019 года.

Большинство россиян (78%) считают, что знают, что такое инфляция, но правильное определение инфляции смогли выбрать из предложенных вариантов только 41% опрошенных. Также большинство опрошенных не знают текущий уровень инфляции в стране. Почти каждый пятый (19%) считает, что приблизительно или точно знает уровень инфляции.

МЭР: по итогам I квартала 2020 года инфляция может опуститься до 2,2—2,3% Вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость составил 0,8 процентного пункта в течение года.

Большинство тех, кто дал правильное определение инфляции, знают, что является ее главными причинами (80%, в пересчете на все население — 33%). Так, в качестве причин роста инфляции верно называли печать необеспеченных денег, обесценивание денег вследствие выдачи слишком большого числа кредитов, сговор монополистов с целью установки высоких цен на ключевые товары. Среди неверно указанных причин роста инфляции: обесценивание рубля из-за западных санкций, сокращение валютных поступлений в страну, а также дефицит товаров.

Среди респондентов, знакомых с термином «инфляция», 28% верно указали способы наиболее эффективных методов ее сдерживания, которые могут применяться государством: повышение ключевой ставки ЦБ и неувеличение денежной массы в экономике.