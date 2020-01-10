По итогам I квартала 2020 года инфляция может опуститься до 2,2—2,3% с учетом эффекта высокой базы. В январе инфляция ожидается на уровне 2,5—2,6%. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции. Январь 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 года снижение годовых темпов роста потребительских цен продолжится. С учетом эффекта базы инфляция в январе 2020 года прогнозируется на уровне 2,5—2,6% год к году, а в первом квартале 2020-го может опуститься до 2,2—2,3% год к году», — указано в документе.

Инфляция на уровне 3% по итогам 2019 года связана со слабым внутренним спросом, отмечают в МЭР.

«Инфляция опустилась ниже целевого уровня, несмотря на действие ряда проинфляционных факторов… Такая динамика инфляции и ее компонентов свидетельствует о фундаментальной слабости внутреннего спроса, что подтверждается динамикой розничного товарооборота, продаж легковых автомобилей, а также слабой динамикой потребительского импорта в течение 2019 года», — говорится в сообщении.

Росстат подтвердил инфляцию в 2019 году на уровне 3% В 2018 году годовая инфляция составила 4,3%.

Также МЭР указывает, что вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость составил 0,8 процентного пункта в течение года. «Основным фактором, ускоряющим инфляцию, в прошлом году стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года. Его вклад оценивается на уровне 0,8 процентного пункта, что оказалось меньше первоначальной оценки Минэкономразвития России, в первую очередь из-за отсутствия эффектов второго порядка (что выражалось в ограниченном влиянии данного фактора на инфляционные ожидания). Таким образом, с исключением эффекта повышения базовой ставки НДС инфляция по итогам 2019 года составила 2,2%», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что продовольственные цены растут быстрее, чем цены на остальные составляющие потребительской корзины даже с учетом эффекта повышения ставки НДС.