Московский Кредитный Банк снизил ставки по вкладам.

«МЕГА Онлайн» (с трех до 36 месяцев) открывается под 5,55—6,1% (ранее — под 5,7—6,5%), а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 5,8—6% годовых (вместо 6—6,1%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») в рублях составит 5,5—5,9% (прежде — 5,6—6%), в долларах — 0,5—1,3% годовых (вместо 0,5—1,4%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный») в рублях оформляется под 5,2—5,6% (ранее — под 5,3—5,7%), в долларах — под 0,3—1,1% годовых (ранее — под 0,3—1,2%). Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный») открывается в рублях под 5—5,4% (прежде — под 5—5,5%), в долларах — под 0,1—0,7% годовых (вместо 0,1—0,8%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозита «Все включено» — 95, 185, 370, 540 и 730 дней. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей или 100 долларов.