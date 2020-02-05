Газпромбанк запустил дистанционную выдачу кредитов на покупку автомобиля со ставкой от 6,9% годовых.

Как подчеркивают в ГПБ, всю процедуру оформления кредита можно пройти онлайн, без посещения отделения банка. «Кроме того, клиент сначала получает деньги, а потом решает, хочет ли потратить их на автомобиль и предоставить его в залог. Газпромбанк первым на российском финансовом рынке предоставил возможность работать по такой схеме», — отмечают в кредитной организации.

Для оформления автокредита клиент оставляет заявку на сайте и прикрепляет необходимый пакет документов. После одобрения заявки в удобное для клиента время представитель банка доставляет дебетовую «Умную карту», на которую начисляется кредит. Когда клиент приобретает автомобиль и предоставляет фотографии документов на него по специальной ссылке, банк снижает процентную ставку. При этом документы на автомобиль остаются у клиента. Если оплачивать автомобиль в дилерском центре «Умной картой», можно получить кешбэк в размере до 10 тыс. рублей.

Ставка по автокредиту от Газпромбанка не зависит от наличия страхования каско. При желании клиент может приобрести страховой полис дистанционно у партнера банка.

Еще одной особенностью программы является возможность купить автомобиль не только у официального дилера, но и у частного продавца.

Минимальная ставка в 6,9% годовых действует при предоставлении в залог нового автомобиля. В случае подержанного автомобиля ставка составит 7,9%, а при непредоставлении машины в залог — 9,9%. При отсутствии полиса страхования жизни и здоровья клиента действует надбавка к ставке в 6 процентных пунктов. Максимальный срок кредита — 60 месяцев. Максимальная сумма при покупке нового автомобиля — 5 млн рублей, при покупке авто с пробегом — 3 млн.



С 3 февраля программа автокредитования действует в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а позднее она будет масштабирована на всю страну.