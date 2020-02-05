Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать невыплату зарплаты преступлением средней тяжести, пишут «Известия» . В этом случае срок за невыплату зарплаты больше чем за два месяца может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как сейчас. Также, если невыплаты повлекли тяжкие последствия, руководителю должно грозить до десяти лет лишения свободы вместо нынешних двух – пяти.

За перечисленные преступления предусмотрены и другие виды наказаний — штрафы до 0,5 млн рублей, общественные работы сроком до трех лет и дисквалификация до пяти лет. Также руководителя могут наказать лишь в случае, если выплаты не были перечислены сотрудникам из корыстных или личных интересов. Те, кто совершил преступление впервые, могут избежать ответственности, если в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела задолженность по зарплате будет погашена.

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты Меньше 30 тыс. рублей в качестве желаемого заработка указали 4% опрошенных.

По мнению юристов, усиление наказания может способствовать более активному погашению руководителями долгов перед сотрудниками. Изменение тяжести преступления неминуемо связано с увеличением срока наказания, также не исключено, что нижний предел санкции останется неизменным. Нововведение увеличит и срок давности привлечения к уголовной ответственности, отметили юристы.

Увеличение сроков вряд ли будет способствовать скорому погашению долгов по зарплате, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Предложенные властями санкции вряд ли можно считать соразмерными преступлению, также отметил он.