Минфин России в период с 7 февраля по 5 марта 2020 года направит на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 214,2 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении на сайте ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 11,3 млрд рублей.

Согласно материалам Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2020 года в размере 226 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2020 года составило 11,8 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 214,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2020 года по 5 марта 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,3 млрд рублей», — указано в сообщении.

Напомним, на январь (на период с 15 января по 7 февраля 2020 года) Минфин анонсировал покупку валюты на 310 млрд рублей.