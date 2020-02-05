Текущий спад потребления углеводородов в Китае в связи c карантином из-за коронавируса в крупных городах может обусловить дальнейшее снижение цен на нефть, а также привести к сокращению физического экспорта российской нефти в Китай в 2020 году, полагают в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

Как отмечают в НКР, у цен на нефть есть потенциал дальнейшего снижения, длительность и глубина которого будут во многом определяться эпидемиологической ситуацией в Китае. Из-за коронавируса потребление нефти и нефтепродуктов в КНР существенно уменьшилось: по оценкам Bloomberg, на 20% год к году.

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По мнению НКР, ослабление деловой и туристической активности в Китае может снизить потребление нефти и в Юго-Восточной Азии. Из-за этого глобальное сокращение спроса на нефть может оказаться еще более значительным, если к китайскому уменьшению импорта на 2,5—2,7 млн баррелей в сутки (по сравнению с объемами импорта в декабре 2019 года — январе 2020 года) добавится сокращение на 0,8—1,2 млн баррелей в сутки в других странах региона.

В случае если потребление нефти в КНР и ее импорт в страну останутся на текущих низких уровнях в течение ближайших 30—50 дней, возможно падение цен на Brent до уровня ниже 50 долларов за баррель. При таком пессимистичном сценарии вероятное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ сможет только поддержать цены, но не вернуть их в зону выше 60 долларов за баррель, особенно при сохранении избыточного предложения на мировых рынках в результате высоких поставок из США и других стран, не входящих в ОПЕК, считают аналитики.



​Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали отрицательную динамику.



Они указывают, что на прошлой неделе Министерство финансов США исключило китайскую компанию Cosco Shipping Tanker (управляет большим флотом нефтетанкеров) из черного списка, в который она была внесена в сентябре 2019 года. В результате стоимость фрахта может существенно снизиться, и, как следствие, можно ожидать усиления ценовой конкурентоспособности американской нефти на мировых рынках, в том числе китайском. Кроме того, одним из условий торговой сделки Вашингтона и Пекина было увеличение импорта Китаем американских энергоносителей, что в условиях снижения потребления топлива в КНР может привести к вытеснению нефти других производителей, в том числе российских. Таким образом, российскому нефтяному экспорту могут угрожать потери не только из-за снижения цен на нефть, но и из-за сокращения объемов экспорта на азиатские рынки, заключают эксперты.