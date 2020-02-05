Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,54% и составил 3 114,25 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,86% — до отметки 1 560,48.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,04%, Сбербанка — на 0,08%, «Газпрома» — поднялись на 0,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «АЛРОСы» — на 2,04%.

«На российском рынке акций в среду прямо праздник какой-то. Инвесторы быстро восстанавливают позиции в бумагах и активах, рассчитывая, что вирусный ажиотаж прошел и уступил место здоровому росту. Тем более что абсолютное большинство активов сейчас выглядит очень дешево и привлекательно. Индекс Мосбиржи поднялся к 3 130 пунктам и готов расти до 3 150 пунктов. Индекс РТС укрепился к 1 575 пунктам, что выглядит вполне амбициозно», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.