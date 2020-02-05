Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 20 копеек к предыдущему закрытию, до 62,9 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 49,3 тыс. сделок на сумму порядка 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,55—63,29 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 69,21 рубля, потеряв 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 11,3 тыс. сделок примерно на 545,7 млн евро по курсам от 68,88 до 69,87 рубля за евро.

«Рубль закономерно крепнет в ответ на сырьевой отскок. Доллар США к вечеру спустился к 62,83 рубля и может начать консолидацию в пределах 62,5—63 рублей, потому что баланс, в общем-то, уже найден. Евро отошел к 69,15 рубля и дальше будет падать, если статданные из еврозоны будут печальными и пессимистичными. Во всех остальных случаях пара евро/рубль способна закрепиться в диапазоне 68,85—71 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.