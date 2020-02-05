Банк «Открытие» запустил сервис по дистанционному оформлению ипотеки. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Сервис дистанционной ипотеки позволяет заемщикам сэкономить время и избежать целого ряда технических сложностей при заключении сделки. Для того чтобы воспользоваться новой услугой банка «Открытие», необходимо заполнить заявку в офисе продаж застройщика, предоставив стандартный пакет документов для получения ипотеки. В отделение банка при этом обращаться не нужно. Кроме того, ряд застройщиков предлагает специальные условия по процентной ставке для клиентов, оформивших кредит на приобретение жилья в «Открытии», — говорится в сообщении.

С помощью нового сервиса уже прошла первая сделка.