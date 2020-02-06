Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск вырос на 47 копеек к предыдущему закрытию, до 63,34 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 36,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,71—63,44 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 мск составил 69,53 рубля, прибавив 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,4 тыс. сделок примерно на 516 млн евро по курсам от 68,96 до 69,74 рубля за евро.

«Доллар и евро сегодня крепли в паре с «россиянином». Американская валюта восстановилась к 63,37 рубля, краткосрочный коридор колебаний — 63—63,65 рубля. Завтра все внимание валютной секции будет сосредоточено на решении ЦБ РФ по ключевой ставке и комментариях. Общерыночный настрой предполагает снижение ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании до 6,00% годовых с 6,25% годовых сейчас. Пара евро/рубль балансирует около 69,47 рубля, и при нейтральном сценарии развития событий инструмент может торговаться в рамках 69,3—69,85 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.