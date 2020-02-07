Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечает регулятор.

Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.

В пятницу, 7 февраля, на заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 20 марта.

