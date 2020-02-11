К Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ начали подключаться некоммерческие организации, пишут «Известия» . Так, для перевода средств по QR-коду к сервису присоединился благотворительный фонд Константина Хабенского, рассказали в Райффайзенбанке (организатор интеграции). По словам представителя банка, спецкод для проведения платежа будет размещаться на сайте фонда и на уличной рекламе.

Прием платежей через СБП позволит организациям в пять раз сэкономить на эквайринге: банковская комиссия составляет не менее 2%, а в СБП тарифы ограничены коридором 0,4—0,7% для разных типов компаний, пояснили в Райффайзенбанке.

К системе ЦБ планирует присоединиться и фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

По мнению экспертов, подключение фондов помощи говорит о выходе СБП на новый уровень, но на этапе масштабирования системы важно не допустить мошеннических действий.

Магазины смогут подключаться к СБП без банков По мнению экспертов, агрегаторы могут превратить СБП в систему небыстрых платежей.

Кроме магазинов платежи по QR-коду уже принимают сети общественного питания и мини-кафе в офисах, где можно сделать покупки в терминалах самообслуживания, рассказали в Национальной системе платежных карт. В клиринговом центре СБП добавили, что к системе уже подключился брокер БКС. В ВТБ сообщили, что в 2020 году будут подключать к СБП аптеки и предприятия сферы услуг. Интерес к сервису есть у страховых компаний и операторов. Промсвязьбанк обсуждает подключение с компаниями, которые производят вендинговые автоматы, а также с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, платежными агрегаторами и микрокредитными организациями.