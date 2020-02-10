Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) для приема платежей через QR-код без участия банков, пишет РБК . Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам.

Так, платежный интегратор PayMaster сможет настроить оплату через СБП как на кассе торговой точки, так и в интернет-магазине. Он уже завершил пилотное тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время подключит 5 тыс. касс, рассказал его представитель. Также начать принимать QR-платежи через СБП в этом году планируют Robokassa, RBK Money и Platron, сообщили их представители. Крупнейший платежный агрегатор «Яндекс.Касса» тоже готовится выйти на этот рынок.

Расчетный банк агрегатора PayMaster (банк ККБ) прошел сертификацию на прием платежей через СБП, поэтому компания сможет подключать магазины вне зависимости от того, в каком банке у него открыт счет, утверждает представитель компании. По его словам, клиенты Сбербанка также смогут начать принимать платежи через СБП и получать средства на расчетный счет Сбербанка.

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RBK Money совместно с Национальной системой платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП) сейчас разрабатывает схему, которая позволит проводить моментальные расчеты с магазинами, у которых счета не открыты в банках — участниках СБП. Все взаимоотношения между платежным агрегатором и его клиентом — магазином — находятся вне СБП и являются предметом отдельного договора, пояснил представитель НСПК. Сроки и условия перевода средств от платежного агрегатора на счет торговых предприятий оговариваются сторонами отдельно.

По словам экспертов, платежные агрегаторы могут предоставлять магазину более широкий список способов платежей, чем банк. Однако их минус в том, что они могут превратить СБП в систему небыстрых платежей, так как обычно задерживают у себя на счете средства покупателей в течение нескольких дней и только потом перечисляют их магазину. Агрегаторы для подключения к СБП в первую очередь будут выбирать небольшие офлайн-магазины, а также интернет-продавцов, пояснили эксперты.