Глобальная экономика находится в предкризисном состоянии, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на научно-практическом семинаре «О стабилизирующей роли банков развития в условиях кризиса».

«Специально тему, связанную с финансовой устойчивостью Российской Федерации, я не собираюсь затрагивать. Здесь тезисы достаточно известные и постоянно в прессе присутствуют, и ничего такого особенного нового и сверхнеожиданного сказать нельзя. А вот применительно к ситуации глобальной мое определение — финансовая неопределенность, хотя, может быть, более точно можно было бы сказать, что это ситуация предкризисная», — сказал он.

По словам Сторчака, сейчас мир находится в ситуации четвертой волны кредитной экспансии или наращивания долга, причем эта волна отличается своими размерами, в частности — темпами наращивания долга.

В этой связи замминистра призвал финансовые институты развития заранее учитывать «надвигающиеся серьезные проблемы».