Глобальная экономика находится в предкризисном состоянии, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на научно-практическом семинаре «О стабилизирующей роли банков развития в условиях кризиса».
«Специально тему, связанную с финансовой устойчивостью Российской Федерации, я не собираюсь затрагивать. Здесь тезисы достаточно известные и постоянно в прессе присутствуют, и ничего такого особенного нового и сверхнеожиданного сказать нельзя. А вот применительно к ситуации глобальной мое определение — финансовая неопределенность, хотя, может быть, более точно можно было бы сказать, что это ситуация предкризисная», — сказал он.
По словам Сторчака, сейчас мир находится в ситуации четвертой волны кредитной экспансии или наращивания долга, причем эта волна отличается своими размерами, в частности — темпами наращивания долга.
В этой связи замминистра призвал финансовые институты развития заранее учитывать «надвигающиеся серьезные проблемы».
Реакцией на эпидемию коронавируса стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов, а также ослабление интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками.