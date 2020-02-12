Росдорбанк понизил ставки по всем вкладам в рублях и повысил в долларах по вкладу «Универсальный».

Доходность депозита «Накопительный» (от 300 тыс. рублей, от 31 до 730 дней) при выплате процентов в конце срока составит 3,25—6,3% (ранее — 4,25—6,75%), а при ежемесячной выплате процентов — 3,2—6,1% годовых (прежде — 4,2—6,5%).

«Универсальный» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, от 182 до 730 дней) в рублях открывается под 4,1—6,1% (ранее — под 4,25—6,75%), в долларах — под 1,1—2,1% годовых (вместо 0,25—1,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозит «Онлайн-1» (от 100 тыс. рублей на 31, 92, 182, 396 и 547 дней) оформляется под 4,2—5,7% годовых (вместо 5,1—6,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.