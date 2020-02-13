В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт, вместо него будут использовать экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Об этом «Известиям» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Карта будет изготовляться из полилактида (ПЛА) — возобновляемого биоисточника, по «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартной пластмассы, притом что стоимость производства сопоставима.

Ожидается, что за год на новые карты перейдут до 1 млн клиентов. Для тех, кто выберет экологичную карту, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов. С такой картой клиент получит электронную памятку, где будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению, пояснил Печатников. Для тех, кто хочет полностью отказаться от физического носителя, можно оформить цифровую дебетовую карту в приложении. Запуск цифровой кредитной карты намечен на второе полугодие.

Некоторые банки уже выпускают биоразлагаемые карты по пилотным проектам, однако будущее за виртуальными карточками, сошлись во мнении банкиры.

По данным Международной ассоциации производителей карт (ICMA), 15,1% эмиссии всех пластиковых карт в мире приходится на фининституты, что в количественном выражении равно 5,6 млрд штук. В России кредитные организации выпустили 280,2 млн, большая часть из которых дебетовые, следует из последних данных ЦБ.