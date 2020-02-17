Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 101,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился также на 0,15% и равнялся 1 537,19 пункта.

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как нейтральные, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, сегодня в рамках сессии ожидается пониженная активность игроков на фоне выходного в США, где сегодня отмечают День президента.

«Учитывая внешний фон, в начале торгов понедельника ожидаем бокового движения индекса Мосбиржи у уровней закрытия предыдущей недели. Отсутствие торгов в США будет способствовать низкой активности игроков и снижению волатильности на рынке, что может привести к сохранению нейтральной динамики в рамках всей сессии и удержанию индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3 080—3 110 пунктов», — комментирует эксперт.

При этом в рамках предстоящей недели он ожидает движение индекса Мосбиржи в коридоре 3 060—3 130 пунктов. Выход из данного диапазона может дать направление дальнейшему среднесрочному движению, указывает аналитик.