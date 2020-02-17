Московский Индустриальный Банк в рамках проекта программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) намерен выдавать бизнесу кредиты на инвестиционные цели в размере до 2 млрд рублей на срок до десяти лет по ставке 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиент может подать кредитную заявку на пополнение оборотных средств в размере до 500 млн рублей на срок до трех лет. Также заемщик может получить кредит на развитие предпринимательской деятельности в размере до 10 млн рублей на срок до пяти лет по максимальной ставке 9,95% годовых.

Программа направлена на поддержку сельского хозяйства, производства продуктов питания, ЖКХ, строительства, здравоохранения, образования, обрабатывающего производства.