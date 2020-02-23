Сервис по обслуживанию юридических лиц «Тинькофф Бизнес» запустил спецпредложение для блогеров — комплексное обслуживание по расчетному счету и финансовые сервисы, которые смогут решить все задачи диджитал-предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Спецпредложение от «Тинькофф Бизнеса» подойдет как начинающим блогерам, которые только начинают заниматься предпринимательской деятельностью, так и влиятельным блогерам с большим количеством подписчиков. Каждый блогер может выбрать для себя подходящий набор услуг — в зависимости от задач и базы подписчиков», — говорится в релизе.

Так, например, начинающим микроинфлюенсерам (до 100 тыс. подписчиков) предлагается регистрация ИП, подробное руководство по работе с договорами и налоговой, готовый шаблон договора о рекламе и вывод до 400 тыс. рублей в месяц на личную карту. Для блогеров с большой аудиторией (от 500 тыс. до 1 млн и более) — свободный вывод до 1 млн рублей на личную карту, консьерж-сервис в путешествиях, бесплатные переводы до 2 млн рублей на карты других банков и т. д.

Также блогеры в экосистеме «Тинькофф Бизнес» получают доступ ко всем необходимым сервисам, среди которых бесплатная регистрация ИП; открытие счета и три месяца бесплатного обслуживания в подарок; онлайн-бухгалтерия или личный бухгалтер; персональный менеджер; конструктор документов; интернет-эквайринг; конструктор сайтов; руководство по работе с налоговой и крупными рекламодателями; шаблоны договоров на рекламу.

Начинающие блогеры смогут пользоваться онлайн-бухгалтерией «Тинькофф». «Она видит все поступления по счету, напоминает об оплате налогов, помогает подготовить декларацию. Блогеру нужно только подтвердить доходы и подписать платежки — все остальное делает система. Блогерам с более сложной бухгалтерией подойдет личный бухгалтер на аутсорсе, который сможет рассчитать налоги, напомнит о сроках оплаты и отправит декларацию в налоговую», — поясняется в сообщении.

Также блогеры смогут воспользоваться услугами персонального менеджера, который будет доступен по телефону или прямо в чате.