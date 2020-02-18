Сделку по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка правительством у Центробанка за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния можно расценивать как смягчение бюджетного правила. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает РБК .

«Это можно расценивать как смягчение бюджетного правила, в принципе такую оценку можно сделать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом, по словам Кудрина, сама сделка закономерна, и «основные принципы использования ФНБ здесь не нарушены».

Согласно действующему бюджетному правилу, правительство не может тратить накопленные в ФНБ нефтегазовые доходы напрямую на текущие бюджетные расходы. Но после покупки Сбербанка средства из национальной «подушки безопасности» транзитом через ЦБ вернутся в бюджет уже в виде ненефтегазовых доходов и могут быть направлены на любые расходы. Доходы от сделки пойдут на финансирование новых социальных инициатив, озвученных президентом в послании Федеральному собранию, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Даже в законе о Центральном банке содержалась норма о том, что Сбербанк должен перейти в собственность правительства, а конфликт интересов между Центробанком как одновременно регулятором и собственником акций крупнейшего российского банка подлежит ликвидации, напомнил Кудрин.

Сделка по продаже Центробанком акций Сбербанка не потребует согласования с ФАС Как поясняют авторы законопроекта о приобретении в казну РФ доли участия ЦБ в капитале Сбербанка, документ направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

«В целом это (переход Сбербанка в собственность правительства. — Прим. РБК) разумная мера. ФНБ вполне допустимый источник. Правильно ли время выбрали — тут можно обсуждать», — заметил председатель Счетной палаты.

Кудрин отметил, что факт возвращения ЦБ части прибыли от дивидендов Сбербанка его не смущает. «Мы понимаем, что это разовая сделка такого масштаба. Прибыль Центробанка возвращается в правительство», — напомнил он.

Кудрин добавил, что Счетная палата проанализирует «дополнительные детали этой сделки» и даст окончательное заключение.

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ Детальная схема передачи Банком России пакета акций Сбербанка правительству еще не опубликована.

Официально о продаже доли ЦБ в Сбербанке стало известно 11 февраля. Из законопроекта о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в федеральный бюджет следует, что ЦБ в 2020—2023 годах перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн рублей денежными средствами, а также передаст в казну долговые требования к Сбербанку и госкорпорации «ВЭБ.РФ» на сумму 0,5 трлн рублей. ЦБ оставит себе 700 млрд рублей от продажи Сбербанка — примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн рублей).

«Доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета, и, таким образом, мы не изменим те бюджетные принципы, бюджетные правила, для того чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании», — говорил Силуанов на заседании правительства 13 февраля. Объявленные Путиным меры финансовой поддержки российским семьям потребуют дополнительно более 2 трлн рублей в течение 2020—2022 годов, в том числе более 1,8 трлн рублей возьмет на себя федеральный бюджет.



В рамках первой части сделки по покупке контролирующей доли Сбербанка Минфин планирует выкупить часть акций стоимостью 1,2 трлн рублей. Силуанов отмечал, что правительство готово оплатить первую часть сделки, как только будет принят соответствующий закон. Глава Минфина подчеркивал, что покупка Сбербанка не отменяет план по инвестированию 300 млрд рублей из ФНБ в новые проекты в 2020 году. «От этого решения мы не отказываемся», — заявлял министр.