Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.

«Детальная схема передачи Банком России пакета акций Сбербанка правительству еще не опубликована, еще о ней не известно, кроме тех, кто договаривался. Согласно информации, полученной Счетной палатой в рамках законотворческого процесса, можно умозаключить, что планируется приобретение этого пакета путем размещения средств Фонда национального благосостояния. Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное, самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем», — сказал Саватюгин.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что стоимость пакета составит около 2,5 трлн рублей. Его первую часть планируется выкупить за 1,2 трлн рублей уже этой весной, оставшиеся акции — по мере накопления ФНБ в этом году или уже в следующем.

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму Пакет Банка России в размере 50% плюс одной акции будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

«Сумма, конечно, очень значимая. Особенно если сделка будет по рыночной оценке — Сбербанк один из лидеров по рыночной капитализации. Они все время спорят: Сбербанк, «Газпром» и «Роснефть» — три у нас главных лидера. Дальше вопрос: что с полученной суммой будет делать Банк России. Он направит на что?» — рассуждает Саватюгин.

«Он может направить полученную от этой сделки прибыль обратно в бюджет, так как Банк России большую часть прибыли по итогам года перечисляет в бюджет; тогда придется объяснять, в чем был экономический смысл этой процедуры. По закону имущество Банка России — это имущество Российской Федерации, то есть федеральная собственность. То есть мы берем одну федеральную собственность — Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет», — отметил аудитор Счетной палаты.



«Те, кто эту схему придумал, наверняка знают ответы на все вопросы, которые будут задавать инвесторы, простые граждане и журналисты. Пусть они и объяснят экономический смысл этой сделки», — резюмировал он.