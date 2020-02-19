Сделка по продаже Сбербанка не приведет к ослаблению фундаментальных показателей, но ставит вопрос о долгосрочном доверии к макроэкономической политике. Об этом говорится в аналитической статье рейтингового агентства S&P Global Ratings.



Кабмин РФ заявил о намерении реализовать обсуждавшееся в течение долгого времени предложение о продаже Центробанком контрольного пакета акций Сбербанка. Цель планируемой сделки — минимизировать воспринимаемый конфликт интересов Банка России, который одновременно выступает как регулятор Сбербанка и его контролирующий акционер. Предлагаемая схема предусматривает, что правительство использует средства, аккумулированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ), для покупки 50% плюс одной акции Сбербанка у Банка России (рыночная цена этой доли составляет около 44 млрд долларов), после чего Банк России выплатит часть полученной прибыли в федеральный бюджет как дивиденды.

«Мы не видим значительных макроэкономических или бюджетных рисков, связанных с предполагаемой сделкой. <...> С нашей точки зрения, объем сделки достаточно мал, чтобы привести к резкому скачку инфляции, поскольку дополнительные бюджетные расходы будут осуществлены в течение трех лет. Более того, это даже может способствовать возврату инфляции к целевому показателю в 4%», — говорится в статье.

Сделка также, скорее всего, не приведет к существенному восстановлению зависимости экономических и финансовых условий от динамики цен на нефть, поскольку, поясняют эксперты, Банк России будет продавать иностранную валюту, полученную от ФНБ, на рынке в течение достаточно продолжительного времени — трех — семи лет.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

Реализуя предложенную сделку по покупке акций Сбербанка, правительство не нарушит бюджетное правило, указывают аналитики, поскольку оно будет использовать средства ФНБ, превышающие 7% ВВП, в то время как дивиденды от Банка России формально не будут являться «нефтегазовыми доходами». Тем не менее, с точки зрения аналитиков S&P, «эта трансакция де-факто ослабит бюджетное правило, поскольку для финансирования дополнительных бюджетных расходов правительство будет в конечном счете использовать нефтегазовые доходы, что будет противоречить духу бюджетного правила, которое правительство четко соблюдало начиная с 2017 года».



«Ослабление бюджетного правила, даже если это временная ситуация, может стать первым шагом к ослаблению доверия к новой бюджетной конструкции — доверия, над повышением уровня которого правительство успешно работало в последние годы. Это также подкрепляет нашу точку зрения относительно того, что опыт России с выполнением установленных правил макроэкономической политики остается непростым: правила часто ослабляются или отменяются по мере изменения внутренней или внешней конъюнктуры. Это ограничивает прозрачность и долгосрочную предсказуемость процесса принятия решений, что продолжает оставаться одним из ключевых ограничивающих факторов суверенного рейтинга России», — полагают эксперты агентства.