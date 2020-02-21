Центробанк примет все необходимые меры для минимизации негативного влияния на курс при продаже акций Сбербанка правительству за счет средств ФНБ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в прямом эфире РБК .

«Я с уверенностью могу сказать, что эта сделка в минимальной степени отразится на курсовых соотношениях, поскольку Центральный банк как регулятор примет все необходимые для этого меры», — подчеркнул Силуанов.

«Что говорит Центральный банк? Он говорит, что будет очень внимательно смотреть, и когда будет конвертировать средства ФНБ, которые у нас сейчас в валюте, в рубли, то потом будем на рынке, по сути, изымать дополнительную ликвидность, которая будет образовываться, и минимизировать негативное влияние на курс. Самое главное, чтобы курс у нас не укреплялся», — отметил он.

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму Пакет Банка России в размере 50% плюс одной акции будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

Отвечая на вопрос, является ли покупка Сбербанка за счет ФНБ нарушением бюджетного правила, министр финансов признал: «По форме — нет, а по сути — есть, конечно, момент такой, что скрывать?»

Напомним, 17 января в Госдуму был внесен законопроект о продаже доли ЦБ в Сбербанке. Сумма покупки, по оценкам Минфина, составит около 2,5 трлн рублей. Продажа будет осуществляться несколькими этапами в зависимости от наполнения ФНБ. Согласно плану, часть прибыли от продажи акций вернется в федеральный бюджет в виде дивидендов, которые государству выплатит ЦБ. Эти средства правительство намерено потратить на реализацию социальных мер из послания президента России.