Росбанк понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «150 лет надежности» (на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев в рублях и на шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев в долларах) в рублях составит 4,3—4,7% (ранее — 4,6—5,3%), в долларах — 0,1—0,6% годовых (вместо 0,1—0,8%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый» (на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев в рублях и на девять, 12 и 18 месяцев в долларах) в рублях открывается под 3,1—3,7% (прежде — под 3,4—4%) и под 0,1—0,3% годовых в долларах (до этого — под 0,1—0,4%).

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма вкладов — 15 тыс. рублей или 500 долларов.

«Управляемый» (от 50 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) привлекается под 3% годовых (вместо 3,3%). В долларах процентные ставки остались без изменений и составляют 0,1—0,2% годовых. Выплата процентов — ежемесячная.

По депозиту «Прогрессивный» (от 500 тыс. рублей на один год) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,09% (ранее — 5,45%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Управляемый» и «Пополняемый».