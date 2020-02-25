Клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов — партнеров кредитной организации с карт «Мир» в удаленных и малонаселенных пунктах. Об этом во вторник сообщили в Сбербанке и Национальной системе платежных карт, которая выступает оператором платежной системы «Мир».

Как уточняется, речь пока идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.

Платежная система «Мир» приступила к внедрению сервиса в 2019 году, и в настоящее время он предполагает возможность снятия наличных с карты «Мир» в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту. В конце апреля 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций.

Для того чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку, в свою очередь, провести доработку терминального оборудования.

На данный момент уже более 4 тыс. торговых точек во всех регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы банка. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных торговых точках, совершив минимальную покупку, отмечается в релизе. Снять наличные также можно более чем в 500 магазинах сети «ВкусВилл» в Москве и Петербурге.



«Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность, — отмечают в Сбербанке и НСПК. — Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочие по картам Visa, Mastercard и «Мир». Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка».