Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Комфортная городская среда» для представителей малого бизнеса, которые приобрели или арендовали помещение у застройщиков — партнеров банка. В рамках акции предприниматели получат возможность бесплатного открытия расчетного счета, три месяца бесплатного обслуживания и бонусы для развития бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акцией могут воспользоваться клиенты, купившие или арендующие коммерческие помещения на первых этажах жилых комплексов, в бизнес- и торговых центрах у застройщиков, с которыми банк реализует совместные программы.

Получить бизнес-ипотеку в Банке ДОМ.РФ можно не только на готовую коммерческую недвижимость, но и на строящуюся. Продукт доступен юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и частным клиентам по ставке от 7,5% годовых в рамках программы поддержки Минэкономразвития РФ. Ипотека оформляется под залог приобретаемого объекта недвижимости. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок — до десяти лет.



Новые клиенты, открывшие счет в Банке ДОМ.РФ, также могут воспользоваться бонусами для развития бизнеса: бесплатное создание сайта, до 55 тыс. рублей для продвижения на площадках Mail.ru и Google, месяц бухгалтерского обслуживания, подключение федерального, а также городского телефонного номера.