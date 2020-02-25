Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 3,33% и составил 3 002,68 пункта. Индекс РТС уменьшился на 5,16% — до отметки 1 446,11.

Бумаги Сбербанка подешевели на 2,02%, «Газпрома» — на 2,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,5%, акции Мосбиржи — на 3,18%, «АЛРОСы» — на 3,31%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, отыгрывая заметное ухудшение внешнего фона в начале недели, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Долларовый индикатор подал сигнал о смене среднесрочного тренда, опустившись ниже 1 500 пунктов. Теперь перед индексом РТС открыта дорога к падению в район 1 365 пунктов. Индекс Мосбиржи при закреплении ниже 3 000 пунктов может стремиться к 2 810 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2 980—3 050 пунктов», — комментирует эксперт.