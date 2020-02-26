Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,49% и составил 3 017,42 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,04% — до отметки 1 461,22.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,32%, «Газпрома» — на 0,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,61%. Акции Мосбиржи подешевели на 0,32%, «АЛРОСы» — на 1,48%.

В среду российский фондовый рынок на улучшении внешнего фона смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поводом к покупкам послужила динамика западных площадок. При этом влияние рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть смог практически полностью отыграть потери первой половины дня и восстановиться в районе 64,8 доллара за баррель, на наши бумаги можно охарактеризовать как умеренно позитивное», — комментирует эксперт.