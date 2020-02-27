Группа депутатов во главе с Андреем Ветлужских («Единая Россия») предложила с 2021 года дать налоговые льготы работодателям, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам, пишут «Известия» . Уже в марте в нижнюю палату планируется внести соответствующий законопроект, налог можно будет не уплачивать с суммы до 30 тыс. рублей на человека в год. Это позволит компаниям снизить сумму, с которой они платят налог на прибыль (20%), а значит, и свои отчисления в казну.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что стратегические приоритеты России — повышение продолжительности жизни, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, а также создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020 года Законопроект уже поступил в правительство.

В Минздраве инициативу депутатов поддержали. Мероприятия, предложенные в законопроекте, по сути экономические стимулы, которые могут быть эффективными для мотивации работников к занятию спортом, говорится в отзыве министерства. Минтруд в своем отзыве тоже поддержал депутатскую идею. В отзыве Минфина сказано, что расходами можно признать те средства, которые связаны с производственной деятельностью организации, а занятия сотрудников физкультурой к ней отношения не имеют и проходят вне рабочего времени. В ведомстве законопроект не поддержали, отметив, что реализация предложенных мер приведет к выпадающим доходам бюджетов, в том числе региональных, а источники их компенсации депутаты не указали. В пресс-службе ведомства добавили, что «любые изменения налогового законодательства, приводящие к выпадающим доходам, должны рассматриваться с учетом механизма «двух ключей», то есть должны проходить процедуру согласования на региональном уровне».

По словам экспертов, есть сомнения в том, что такие льготы станут реальным стимулом для работодателей. Если бы речь шла о 30 тыс. рублей, на которые можно было бы уменьшить налог, а не только налогооблагаемую прибыль, ситуация была бы другой, считают эксперты. Но тогда и налоговые органы следили бы, насколько обоснованы такие расходы, действительно ли работники пользуются фитнес-услугами. Вероятность принятия законопроекта высока, так как подобные льготы для работодателей обсуждают довольно давно, считают эксперты.