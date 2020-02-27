Экономический эффект от применения алгоритмов искусственного интеллекта составил для Сбербанка в прошлом году 42 млрд рублей. Об этом заявил его президент, председатель правления Герман Греф, комментируя результаты работы банковской группы в 2019 году в соответствии с МСФО.

«Важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой цифровой платформы Сбербанка и начало масштабной миграции наших продуктов и сервисов на нее, — отметил Греф, чьи слова приводятся в релизе банка. — За счет создания частного облака мы не только в четыре раза повысили уровень утилизации инфраструктуры, но и начали предлагать облачные решения для наших клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 миллиарда рублей».

СМИ: Сбербанк намерен заработать на искусственном интеллекте 448 млрд рублей
СМИ: Сбербанк намерен заработать на искусственном интеллекте 448 млрд рублей

По словам экспертов, искусственный интеллект нужен Сбербанку для увеличения доходов от собственного бизнеса.

В релизе Сбербанка в числе прочего отмечается, что количество активных ежемесячных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» выросло за год на 11,71 млн, превысив 54 млн человек, а число ежедневных пользователей увеличилось почти на 10 млн до 24,7 млн человек. По словам Грефа, в цифровых каналах выдается уже более половины потребительских кредитов и около трети ипотеки.

«В наших планах распространить опыт цифровых продаж на продукты экосистемы», — заявил Греф. «В прошлом году мы значительно продвинулись в формировании ее контуров, дополнив экосистему Сбербанка новыми цифровыми сервисами, в том числе в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео», — напомнил он.

Согласно материалам Сбербанка, на конец IV квартала 2019 года более 6 млн клиентов используют «Сбербанк ID» — единый логин для доступа к сервисам более чем 40 партнеров экосистемы.

«Фокус на клиентоориентированность и постоянное повышение эффективности за счет технологического развития позволили Сбербанку обеспечить рентабельность капитала более 20%», — подчеркнул глава кредитной организации.

Годовая чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО составила 845 млрд рублей с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank (плюс 1,6% по сравнению с 2018 годом), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 914,8 млрд (плюс 10,1%).

Годовая чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО составила 845 млрд рублей
Годовая чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО составила 845 млрд рублей

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, без учета эффекта от продажи Denizbank, достигла 914,8 млрд рублей.