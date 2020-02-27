Экономический эффект от применения алгоритмов искусственного интеллекта составил для Сбербанка в прошлом году 42 млрд рублей. Об этом заявил его президент, председатель правления Герман Греф, комментируя результаты работы банковской группы в 2019 году в соответствии с МСФО.

«Важнейшим достижением 2019 года стал запуск в промышленную эксплуатацию новой цифровой платформы Сбербанка и начало масштабной миграции наших продуктов и сервисов на нее, — отметил Греф, чьи слова приводятся в релизе банка. — За счет создания частного облака мы не только в четыре раза повысили уровень утилизации инфраструктуры, но и начали предлагать облачные решения для наших клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 миллиарда рублей».

В релизе Сбербанка в числе прочего отмечается, что количество активных ежемесячных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» выросло за год на 11,71 млн, превысив 54 млн человек, а число ежедневных пользователей увеличилось почти на 10 млн до 24,7 млн человек. По словам Грефа, в цифровых каналах выдается уже более половины потребительских кредитов и около трети ипотеки.

«В наших планах распространить опыт цифровых продаж на продукты экосистемы», — заявил Греф. «В прошлом году мы значительно продвинулись в формировании ее контуров, дополнив экосистему Сбербанка новыми цифровыми сервисами, в том числе в области доставки еды, транспорта, поиска работы и потокового видео», — напомнил он.

Согласно материалам Сбербанка, на конец IV квартала 2019 года более 6 млн клиентов используют «Сбербанк ID» — единый логин для доступа к сервисам более чем 40 партнеров экосистемы.

«Фокус на клиентоориентированность и постоянное повышение эффективности за счет технологического развития позволили Сбербанку обеспечить рентабельность капитала более 20%», — подчеркнул глава кредитной организации.



Годовая чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО составила 845 млрд рублей с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank (плюс 1,6% по сравнению с 2018 годом), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 914,8 млрд (плюс 10,1%).

