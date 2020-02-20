В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 года предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд рублей, документ был подготовлен кредитной организацией совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), пишут «Ведомости» ; по данным источников издания, пока карта не принята.

По подсчетам Сбербанка, доход от внедрения искусственного интеллекта может составить 60 млрд рублей уже в нынешнем году, в 2021 году поступления вырастут до 72 млрд рублей, в 2022-м — до 86 млрд рублей, в 2023-м — до 104 млрд рублей, в 2024 году технологии, связанные с искусственным интеллектом, могут принести уже 124 млрд рублей.

Развитие искусственного интеллекта потребует более 150 млрд рублей инвестиций, говорится в дорожной карте, из них, по предварительным данным, 112 млрд готов выделить сам Сбербанк, другим источником финансирования программы может стать РФПИ.

Президент РФ отметил заслуги Сбербанка в развитии технологий ИИ Сбербанк ожидает получить дополнительно 66,7 млрд рублей дохода от использования ИИ в 2020 году.

Наибольших вложений — 59 млрд рублей — потребует преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию; на поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд рублей, а на поддержку стартапов — разработчиков ИИ — 34,2 млрд рублей.

По словам экспертов, искусственный интеллект нужен Сбербанку для увеличения доходов от собственного бизнеса, именно для этого банк уже на протяжении пяти лет развивает собственную экосистему, в 2020 году банк планировал довести доход от нее до 70 млрд рублей: это немало, так как более 90% дохода банка по-прежнему обеспечивают финансовые услуги.