В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 года предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд рублей, документ был подготовлен кредитной организацией совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), пишут «Ведомости»; по данным источников издания, пока карта не принята.
По подсчетам Сбербанка, доход от внедрения искусственного интеллекта может составить 60 млрд рублей уже в нынешнем году, в 2021 году поступления вырастут до 72 млрд рублей, в 2022-м — до 86 млрд рублей, в 2023-м — до 104 млрд рублей, в 2024 году технологии, связанные с искусственным интеллектом, могут принести уже 124 млрд рублей.
Развитие искусственного интеллекта потребует более 150 млрд рублей инвестиций, говорится в дорожной карте, из них, по предварительным данным, 112 млрд готов выделить сам Сбербанк, другим источником финансирования программы может стать РФПИ.
Сбербанк ожидает получить дополнительно 66,7 млрд рублей дохода от использования ИИ в 2020 году.
Наибольших вложений — 59 млрд рублей — потребует преобразование Сбербанка в AI-Native-компанию; на поддержку научных исследований для опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк потратит 13,3 млрд рублей, а на поддержку стартапов — разработчиков ИИ — 34,2 млрд рублей.
По словам экспертов, искусственный интеллект нужен Сбербанку для увеличения доходов от собственного бизнеса, именно для этого банк уже на протяжении пяти лет развивает собственную экосистему, в 2020 году банк планировал довести доход от нее до 70 млрд рублей: это немало, так как более 90% дохода банка по-прежнему обеспечивают финансовые услуги.