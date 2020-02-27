Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 78 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,25 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 62 тыс. сделок на 4,65 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,43—66,415 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 72,7675 рубля, увеличившись на 1,49 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 16,2 тыс. сделок на 691,2 млн евро по курсам от 71,405 до 73,08 рубля за евро.

Валютный рынок сейчас переживает самую сильную встряску с конца января, замечают аналитики ИК «Фридом Финанс». В предыдущий период высокая волатильность сменилась консолидацией доллара вблизи уровня 63,5 рубля. В этот раз зона консолидации может сместиться вверх на 60—65,5, напоминают они.

Вечером биржевой курс евро превышал 73 в паре с рублем. Последний раз курс находился выше этой отметки 5 сентября 2019 года. Рубль слабеет на фоне падающих цен на нефть. Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 51 доллара за баррель.

«Краткосрочный прогноз по паре доллар/рубль: разворот и уход ниже 66 рублей за единицу. Евро благодаря укреплению в паре с долларом может удержаться выше 72. Прогноз по паре евро/доллар — остановка роста и консолидация ниже 1,1 за единицу», — полагают аналитики.