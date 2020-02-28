Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 года может сложиться в интервале 2—2,5%, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

Ранее в феврале Банк России сообщал, что показатель может сложиться в интервале 1,5—2%.

На сохранение повышательных тенденций в годовой динамике инвестиций в основной капитал в целом в январе текущего года указывали косвенные индикаторы инвестиционной активности, отмечает ЦБ.

«Продолжился рост инвестиционного спроса, что отразилось в увеличении импорта машиностроительной продукции, перевозок строительных материалов железнодорожным транспортом, а также производства инвестиционных товаров в годовом выражении. Как ожидается, в текущем году поддержку росту инвестиций в основной капитал продолжат оказывать активизация капитальных расходов федерального бюджета и смягчение денежно-кредитных условий. С учетом этого и низкой базы прошлого года годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в I квартале 2020 года может сложиться в интервале 2—2,5%», — говорится в сообщении.