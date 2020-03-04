Инвестиции в основной капитал в России за 2019 год выросли на 1,7%, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение РФ в январе». В 2019 году использовано 19,32 трлн рублей инвестиций в основной капитал, или 101,7% к уровню предыдущего года.

Общий объем финансовых вложений организаций в прошлом году составил 247,2 трлн рублей, в том числе долгосрочные финансовые вложения — 22,6 трлн рублей (9,1% от общего объема), краткосрочные — 224,6 трлн рублей (90,9%), говорится в сообщении ведомства.

Инвестиции в нефинансовые активы составили 14,41 трлн рублей, из них 98,8% приходилось на инвестиции в основной капитал.