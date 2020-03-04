Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, подготовленные правительством в целях исполнения основных мероприятий послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета ПФР на 13,5 млрд рублей.

Так, объем доходов на 2020 год составит 8,937 трлн рублей, или 7,9% к ВВП. Общий объем расходов бюджета ПФР увеличивается на 104,2 млрд рублей и составит в 2020 году 9,147 трлн рублей, при этом по отношению к ВВП доля расходов составит 8%. Дефицит бюджета ПФР в 2020 году составит 209,2 млрд рублей, или 0,18% к ВВП, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — 213,7 млрд рублей, или 0,2% к ВВП. Профицит в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 4,6 млрд рублей, или 0,004% к ВВП.

Общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд рублей и составит 9,474 трлн рублей (7,9% к ВВП), на 2022-й вырастет на 232,3 млрд рублей, до 9,953 трлн рублей (7,7% к ВВП). Общий объем расходов бюджета на 2021 год увеличивается на 176,2 млрд рублей, до 9,501 трлн рублей (7,9% к ВВП), на 2022 год — на 263,6 млрд рублей, до 9,966 трлн рублей (7,7% к ВВП).

Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету для реализации послания президента Поправки к федеральному бюджету предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей.

Общий объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, на 2020 год уменьшен на 21,5 млрд рублей и составит 3,217 трлн рублей. Трансферт на предоставление материнского капитала увеличен на 111,9 млрд рублей (с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей), трансферт на обязательное пенсионное страхование (ОПС) уменьшен на 126,2 млрд рублей (с 966,7 млрд до 840,5 млрд рублей). В 2021 году объем средств, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, будет увеличен на 135,3 млрд рублей, до 3,351 трлн рублей, — трансферт на маткапитал вырастет на 193 млрд рублей (с 329,3 млрд до 522,3 млрд рублей), а трансферт ОПС уменьшится на 41,5 млрд рублей (с 880,9 млрд до 839,4 млрд рублей).

В 2022 году объем трансфертов увеличится на 190,5 млрд рублей и составит 3,382 трлн рублей, в том числе трансферт на маткапитал вырастет на 250,1 млрд рублей (с 299,7 млрд до 549,8 млрд рублей), а трансферт на ОПС уменьшится на 41,1 млрд рублей (с 795,1 млрд до 754 млрд рублей).