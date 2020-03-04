Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному бюджету на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Поправки были внесены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, представленных им в послании Федеральному собранию 15 января, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы. «Важно, чтобы средства, выделенные из бюджета в рамках реализации послания президента РФ, люди получили как можно быстрее», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также добавил, что «в рамках рассматриваемого законопроекта о поправках к трехлетнему бюджету дополнительно выделяется поддержка десяти регионам с низким уровнем социально-экономического развития, перечень которых был утвержден Государственной думой (республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области). Речь идет о выделении этим субъектам Федерации 10 млрд рублей ежегодно с 2020 по 2022 год».

​Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов Госдума планирует рассмотреть поправки в бюджет 4 марта.

По словам Володина, поправки предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей. «В целом общий объем дополнительных затрат на реализацию социальных инициатив послания за три года оценивается в 2 триллиона рублей, причем большую часть этих средств — около 1,8 триллиона рублей — возьмет на себя федеральный бюджет, 190 миллиардов рублей — региональные бюджеты», — отметил председатель Госдумы.

Согласно поправкам, всего на расширение программы маткапитала в 2020—2022 годах будет направлено почти 599 млрд рублей. На выплаты для поддержки семей с детьми от трех до семи лет в 2020 году будет выделено 120,3 млрд рублей, 218,9 млрд — в 2021 году и 228,3 млрд рублей — в 2022 году.