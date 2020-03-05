Международные резервы России на 28 февраля составили 570 млрд долларов против 563,1 млрд на 21 февраля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Центробанка.



Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 6,9 млрд долларов, или на 1,2%. Банк России указывает, что рост произошел «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд (против 35,8 млрд долларов в 2018 году). Также уже сообщалось о росте резервов в январе этого года более чем на 7,9 млрд.