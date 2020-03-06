Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 3,45% и составил 2 719,51 пункта. Индекс РТС уменьшился на 4,97% — до отметки 1 257,96.

Бумаги Сбербанка подешевели на 5,29%, «Газпрома» — на 4,9%, Мосбиржи — на 4,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,55%, «АЛРОСы» — на 1,09%.

Первая неделя марта закрывается для российского рынка резким снижением, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Еще 3 и 4 марта была надежда на разворот. Но уже видно, что рыночные эмоции не дали шансов хотя бы на кратковременные покупки. При текущей конъюнктуре у ключевых рыночных индикаторов — индексов Мосбиржи и РТС есть шанс снизиться еще на 5% после длинных выходных», — комментирует эксперт.