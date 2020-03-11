Ключевые отрасли российской экономики преодолеют кризисные явления и выйдут из ситуации более окрепшими, заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу с инвесторами.

«Я уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, сейчас мы на этот счет с вами поговорим, думаю, вы поддержите меня, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что считает предстоящую беседу особенно полезной, учитывая происходящие в последние дни турбулентные процессы в экономике.



«Наша встреча с вами планировалась до того, как начались различные, так скажем, турбулентные процессы на рынках энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках. Тем полезнее, мне кажется, тем интереснее будет наша сегодняшняя беседа», — отметил он.



Президент пообещал инвесторам поддержку в создании максимально благоприятных условий для работы. «Со своей стороны могу еще раз сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся», — указал президент.

Глава государства обратил внимание инвесторов на то, как Центральный банк и правительство реагируют на кризисные явления в экономике. По словам президента, у одного и второго института достаточно инструментов и ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и макроэкономическую устойчивость.



Президент заявил, что усилия, предпринимаемые Центробанком и правительством, в конечном итоге позитивно отразятся на всей экономике страны. «Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы негативные всякие явления, связанные с этими процессами, были минимизированы и чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», — подчеркнул российский лидер.