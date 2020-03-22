Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Хоум Кредит Банк проводит акцию по дебетовой карте «Золотая Польза», предусматривающую начисление 10% годовых на остаток средств на карточном счете. При оформлении карты по 30 апреля текущего года и совершении покупок на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц на остаток в размере до 300 тыс. рублей будет начисляться 10% годовых до 30 июня 2020 года. Как и ранее, на сумму, превышающую 300 тыс. рублей, начисляется 3% годовых.

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить карту «Пора» категории Visa Classic. В рамках бонусной программы за покупки начисляются баллы в одной из категорий на выбор: «рестораны и кафе», «авто и сервис», «кино и развлечения», «одежда и обувь», «путешествия», «красота и косметика», «аптеки и медицина», «техника», «дом и ремонт», «спорт и активный отдых», «творчество и хобби», «подарки к праздникам», «детям», «животные», «такси и транспорт».

ПСБ предложил бесплатное обслуживание по новым кредитным картам Mastercard в течение первого года использования. Льготные условия распространяются на наиболее популярные карты — «Двойной кешбэк», «100+» и «Платинум» — при условии совершения покупок в первый месяц на сумму от 1 тыс. рублей. Оформить карту по акции можно до 11 января 2021 года.

Виртуальный банк TalkBank запустил электронную карту с полным банковским функционалом, без пластика и без необходимости личной встречи с представителями банка. Заказ виртуальной карты TalkBank дает все стандартные банковские возможности: ее можно добавить в приложение бесконтактной оплаты, совершать покупки в Интернете, за нее не нужно платить, можно переводить средства на другие карты без процентов, для карты установлены полноценные лимиты.

