Банки ВТБ и «Открытие» привлечены к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте Банка России.

Два постановления в отношении ВТБ от 13 февраля этого года вступили в силу 11 марта. По обоим постановлениям банк привлечен к ответственности по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Она формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

Шесть постановлений в отношении банка «Открытие» от 13 февраля и четыре от 21 февраля вступили в силу 11 и 13 марта соответственно. В каждом из случаев речь идет о нарушении, определяемом статьей 14.29 КоАП («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В каждом из случаев банкам назначены административные штрафы. Штрафы по обеим упомянутым статьям КоАП могут составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее ЦБ уже привлекал указанные кредитные организации (особенно часто — «Открытие») к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

