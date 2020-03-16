Доллар и евро заметно дорожают в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,87 рубля, что на 1,27 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,31 рубля (плюс 1,58 рубля).

В последующие минуты доллар преодолел отметку 74 рубля. Так, на 10:09 мск американская валюта стоила на бирже 74,07 рубля (плюс 1,48 рубля).

Несмотря на активные действия правительств и центробанков (в частности, в воскресенье Федеральная резервная система США снизила ставку до диапазона 0—0,25%, или на 150 базисных пунктов), в понедельник с утра негативные настроения на рынках вновь преобладают, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «Рынок энергоносителей практически полностью скомпенсировал пятничный рост, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 32,7 доллара за баррель, теряя порядка 6,6%», — указывал он перед началом торгов.

С учетом внешнего фона Зварич ожидал негативного открытия торгов на российском рынке, в частности в валютной секции Московской биржи. «Падение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран приведет к подъему пары доллар/рубль выше 73 рублей. При этом сохранение негативных настроений на рынках в ближайшие сессии может поспособствовать возвращению американской валюты к верхней границе диапазона 70—75 рублей», — написал аналитик.

«Снижение ставки ФРС позитивно для рубля — операции carry trade становятся еще более привлекательными. Вот только неясно пока, каков будет размер инфляции в России в связи с последними событиями, главным негативным из которых является обвал нефти. Так что снижение ставки может лишь на время сбить ажиотажные продажи ОФЗ, но вряд ли вызовет приток нового капитала в страну, — рассуждает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Многое будет зависеть от решения Банка России по ставке. Скорее всего, в нынешних условиях регулятор пойдет на небольшое увеличение показателя, чтобы не увеличивать валютные запасы на поддержание курса рубля. Рублевой ликвидности сейчас в стране полно, поэтому самый маловероятный сценарий — это снижение ставки».



«В среднесрочной перспективе по-прежнему ждем снижения курса рубля в район отметки 80 рублей за доллар», — отмечает Антонов.

