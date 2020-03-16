Российские страховщики начали продавать полисы от коронавируса, выделив его в отдельный продукт. Ранее риск заболевания CОVID-2019 входил в полисы страхования жизни и полисы страхования выезжающих за рубеж.

Компания «АльфаСтрахование» запустила программу «Коронавирус.Нет» на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая известный CОVID-2019. Страховщик обещает, что, потратив на покупку полиса от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, можно рассчитывать на компенсацию в размере 20 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. рублей при подтверждении диагноза (в зависимости от выбранного варианта программы) и компенсацию в 1 млн рублей при смертельном исходе протекания болезни или лечения. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в период действия договора, который заключается на год, и доступна потребителям в возрасте 18—60 лет. «В непростой для всего мира эпидемиологической ситуации дополнительная защита для себя и близких необходима для спокойствия и уверенности, — говорит директор департамента страхования имущества физлиц Денис Титов. — В ближайшее время будут доступны варианты страховой защиты для детей от семи до 18 лет».

Первым на российском рынке страховку от коронавируса предложил банк «Восточный», который 11 марта совместно со страховой компанией «Арсеналъ» запустил продажи страховок от коронавирусной инфекции COVID-2019 «АнтиКоронаВирус». Полис покрывает риски наступления временной нетрудоспособности из-за болезни и смерти в результате нее. На период болезни владельцу полиса страховая компания обещает выплачивать от 3 тыс. до 6 тыс. рублей в день в пределах застрахованной суммы, средства можно направить в том числе и на лечение. А в случае летального исхода родственники смогут получить выплату в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Страховая премия, которую клиент оплачивает единовременно, составляет от 3 тыс. до 9 тыс. рублей. «Наша цель — предлагать клиентам востребованные на текущий момент страховые продукты. Современные технологии, используемые компанией, позволили нам в партнерстве с банком оперативно предложить необходимое решение. Продукт интегрирован в систему партнера и предусматривает для клиента быстрое и удобное оформление», — отметил генеральный директор СК «Арсеналъ» Анатолий Сандимиров.

Действуют страховые новинки на всей территории России. До этого страховщики включали риск заболевания коронавирусом преимущественно в полисы ВЗР, как и другие вирусные заболевания (ОРВИ или грипп). Например, компания «Тинькофф Страхование» сообщала, что владельцу полиса, заболевшему в поездке коронавирусом, оплачивается полный комплекс медуслуг: поиск врача/клиники, госпитализация или амбулаторное лечение, также предусматривается компенсация расходов на лекарства, транспортировку и экстренное возвращение в Россию, в том числе досрочное возвращение детей, которых сопровождает застрахованный. Кроме того, если клиент «Тинькофф Страхования» пропустит рейс для возвращения в Россию из-за введения карантина в стране пребывания, страховщик компенсирует ему стоимость авиабилетов. «Клиенты должны чувствовать себя защищенными вне зависимости от видов вируса и страны пребывания, поэтому у нас нет никаких дополнительных условий по оплате риска или последствий заражения COVID-19 в рамках страхового покрытия», — комментирует генеральный директор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

Насколько вырос спрос на полисы защиты от коронавируса, страховщики ответить затрудняются, поскольку продукт новый и сравнивать его пока не с чем. Но в мировой практике четко прослеживается рост интереса к страховой защите от вирусов. Как пишет Forbes , страховая компания Fabric, которая предлагает мгновенное онлайн-страхование жизни и другие финансовые продукты, заявила об увеличении количества заявлений на страхование жизни по сравнению с серединой февраля на 50%. Работающее в США онлайн-агентство по страхованию жизни LifeQuotes сообщило о росте количества заявлений на 29% с 20 января 2020 года — даты, когда информация о коронавирусе впервые получила широкое распространение.

Западные страховщики в ответ на рост потребительского спроса даже создали более быстрый полис страхования жизни. Оформление традиционного страхового продукта занимает до нескольких недель, поскольку включает медицинское обследование, ожидание страховой компанией врачебного отчета и проверку всей информации в нем. Появившиеся на злобу дня полисы страхования жизни дают возможность быстро заключать договор (примерно за десять минут), без проведения медосмотра. Страховщики используют алгоритмы, обрабатывающие большое количество различных персональных данных, чтобы быстро принять решение о страховании и рассчитать тариф. Кроме того, такие мгновенные полисы предназначены главным образом для молодых и здоровых страхователей. Если человек не соответствует критериям для покупки мгновенного полиса страхования жизни, ему предложат традиционный, включающий медобследование.



Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru