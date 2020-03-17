Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Мидзухо Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Мидзухо Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Мидзухо Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле», — поясняется в сообщении.



Аналитики отмечают очень высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера. По мнению АКРА, в случае необходимости материнский банк (99,9% акций банка принадлежит Mizuho Bank) предоставит Мидзухо Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществит увеличение капитала.

Итоговая оценка странового риска юрисдикции присутствия иностранной поддерживающей организации (ПО, Япония) относительно уровня странового риска России и оценка кредитоспособности ПО определены агентством как сильные.



«Учитывая незначительный размер банка по сравнению с поддерживающей организацией и возможные репутационные риски для ПО в случае банкротства банка, уровень поддержки банка определяется на уровне паритета с Российской Федерацией», — отмечается в релизе.



«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.