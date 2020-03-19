Международные резервы РФ по состоянию на 13 марта составили 581 млрд долларов против 577,8 млрд на 6 марта 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 3,2 млрд долларов.

Увеличение показателя на 0,6% произошло «преимущественно в результате положительной рыночной переоценки и поступлений средств на счета Минфина России», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — феврале этого года резервы выросли примерно на 16 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.