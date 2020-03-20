Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 2,46% и составил 2 331,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,39% до отметки 924,22 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 3,29%, Мосбиржи — на 4,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,64%, «Газпрома» — на 1,23%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 4,25%.

Рынок готов идти вверх, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, российский рынок сегодня торгуется зигзагообразно, реагируя то на нефть, то на заявления ЦБ РФ.

«Бурный утренний рост индекса РТС, который в моменте доходил до 8,5%, сменился почти боковой динамикой чуть около 900 пунктов. Рынок зацепился за уровни февраля — марта 2015 года и в целом готов идти вверх. Основной наш сценарий на следующую неделю предполагает коррекцию не ниже 890 пунктов, затем рост с прицелом на 970 пунктов», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи, продолжает он, c пиков пятницы 2 419 пунктов довольно быстро отвалился в зону около 2 300 пунктов. На следующей неделе мы предвидим «качели» между уровнями 2 190—2 440 пунктов. Прорыв к 2 500 пунктам будет возможен при нефти выше 35 за доллар, полагает аналитик.