Федеральные власти США готовы осуществить вливания в американскую финансовую систему в объеме примерно 4 трлн долларов в свете распространения нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business .

Как он отметил, федеральные власти в настоящее время проводят консультации с законодателями относительно пакета мер, призванных простимулировать экономику США в период кризиса. Говоря об одном из элементов указанной помощи, Мнучин отметил: «При взаимодействии с Федеральной резервной системой у нас будет ликвидность на 4 триллиона долларов, которой мы можем воспользоваться для поддержания экономики». «Мы можем направить до 4 триллионов долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», — добавил он.

«Нам нужно влить средства в экономику сейчас. Как мы полагаем, если сделать это, мы сможем ее стабилизировать», — констатировал министр.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 340 человек. Почти половина всех случаев заражения в США — более 12 тыс. — приходится на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. Далее идут штаты Вашингтон и Калифорния. В них зарегистрированы почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев соответственно.