Фондовые торги в РФ закрылись заметным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 3,36% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 253,35 пункта. Индекс РТС просел на 4,38% — до отметки 883,78.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 6,64%, «Тинькофф» — на 6,36%, «Яндекса» — на 6,33%, Сбербанка — на 6,3%, МТС — на 5,21%, «Газпрома» — на 4,49%, «Норильского никеля» — на 0,72%, Московской биржи — на 0,43%. Котировки акций «АЛРОСы» выросли на 0,45%, ВТБ — на 0,32%.



«Российский рынок капитала в новый понедельник марта остается под прессингом «медведей». Вариантов, как видно, не очень много: продавать вяло и продавать активно, только и всего… После того как Федеральная резервная система США объявила сегодня о фактически неограниченном QE — регулятор будет покупать бумаги в таком объеме, в котором потребуется, и столько, сколько нужно, — на рынки вернулась турбулентность. Понятно, что ФРС тушит пожар деньгами. Что ж, имеет право. Нефть начала было отскок, но снова вернулась под давление. Все-таки конъюнктура относительно распространения коронавируса тут имеет большее значение, чем что-либо другое», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.